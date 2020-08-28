Зеленський пообіцяв бізнесу Черкащини сприяти поліпшенню агрокредитування

Президент Володимир Зеленський пообіцяв сприяти поліпшенню системи кредитування для агробізнесу.

Про це він зазначив під час зустріч з представниками бізнесу Черкащини, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Якщо йдеться про зрошувальну систему, можемо проговорити щонайменше з державними банками окремий формат кредитування. Наприклад, під 3-5%. Давайте пропозиції», – сказав Президент.

В ОП розповіли, що представники агробізнесу подякували за зміни в галузі, які відбулися за нинішньої влади, зокрема, за підписання Президентом закону про кооперацію, який “дає шанс на розвиток малому та середньому бізнесу”.

Також зазначається, що протягом останнього року відбулися значні позитивні зміни в геокадастровій системі, особливо в частині боротьби з корупцією.

Наприкінці зустрічі глава держави наголосив, що владі та бізнесу потрібен діалог й попросив хоча б раз на місяць проводити зустріч з очільником ОДА щодо поточних проблем.

Також він закликав звертатися до нього, якщо виникають труднощі, “що не вирішуються без Президента”.

«Чому ми їздимо? Я ніколи б не знав деталі тих речей, про які ви говорите, якби я сюди не приїхав. От вчора сказали, що в Кіровограді «вичистили» всіх бандитів. Показали статистику, що все добре. Я приїжджаю – і люди та бізнес наводять приклади, де ми бачимо – все ну зовсім не так», – розповів Зеленський.

«Хочеться все зробити, щоб, коли приїжджаєш, говорили: слава богу, правоохоронці чесно працюють і на бізнес ніхто не тисне», – додав Президент.

Читайте також: Зеленський представив нового очільника Черкащини

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п’ятницю перебуває з робочою поїздкою у Черкаській області.