Нафтогаз створив Експертну раду для розробки стратегії зі збільшення запасів вуглеводнів

Нафтогаз Розвідка та Видобування створив Експертну раду з 11-ти провідних вітчизняних учених і практиків у сфері геологорозвідки і видобування вуглеводнів, які долучаться до розробки стратегії Нафтогазу зі збільшення запасів газу і програми з розвідки та видобування.

Про це повідомляє пресслужба Укргазвидобування, передає Укрінформ.

«Без значного збільшення запасів вуглеводнів Україна не може розраховувати не лише на зростання видобутку газу, але навіть на його утримання. Розробляючи оновлену стратегію із збільшення ресурсної бази, ми прагнемо залучити весь доступний досвід і експертизу. З одного боку, у нас є підтримка з боку міжнародних консультантів, які привносять у нашу роботу сучасні західні практики. З іншого – ми прагнемо максимально задіяти потужний вітчизняний науково-практичний потенціал. До складу Експертної ради ми запросили людей, які розбудовували галузь і володіють унікальними знаннями щодо надр України», -- зазначив директор дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування» Олександр Романюк

Експертна Рада проводитиме регулярні засідання і виїзні зустрічі, за підсумками яких її учасники розроблятимуть рекомендації та пропозиції щодо розвідки та розробки родовищ Нафтогазу. Компанія консолідуватиме ці напрацювання і застосовуватиме їх у своїй роботі.