На Черкащині Президент відвідав фабрику “зелених” агрохімікатів
Підприємство входить до складу корпорації UKRAVIT, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.
“Підприємство виготовляє понад 140 засобів. Це, зокрема, мікродобрива для сільського господарства, препарати для хімзахисту рослин, засоби для знищення гризунів і побутових комах”, - розповіли в ОП.
Зазначається, що на підприємстві працює понад 300 осіб.
Глава держави ознайомився з дослідницьким центром здорових рослин, зокрема, з Інститутом здорових рослин.
Це – унікальний проєкт, який дає змогу аграріям застосовувати інноваційні технології. Інститут працює у форматі «зеленої хімії», що передбачає дбайливе ставлення до природи та максимальне зменшення використання шкідливих речовин.
Також Зеленському продемонстрували новітній метод вирощування овочів без ґрунту та як проводиться дослідження ґрунтів.
«Я дуже приємно вражений від того, що тут бачив, – позитивних, без жодного негативу, розумних людей. Це дуже приємно», – заявив Президент.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п’ятницю перебуває з робочою поїздкою у Черкаській області, де візьме у презентації стратегії регіону й огляне об’єкти проєкту “Велике будівництво”.
Фото: ОП