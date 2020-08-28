На Черкащині Президент відвідав фабрику “зелених” агрохімікатів

Президент Володимир Зеленський на Черкащині ознайомився з роботою першого і найбільшого українського виробника препаратів для хімічного захисту сільськогосподарських культур промислового та приватного секторів «Фабрика агрохімікатів».

Підприємство входить до складу корпорації UKRAVIT, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

“Підприємство виготовляє понад 140 засобів. Це, зокрема, мікродобрива для сільського господарства, препарати для хімзахисту рослин, засоби для знищення гризунів і побутових комах”, - розповіли в ОП.

Зазначається, що на підприємстві працює понад 300 осіб.

Глава держави ознайомився з дослідницьким центром здорових рослин, зокрема, з Інститутом здорових рослин.

Це – унікальний проєкт, який дає змогу аграріям застосовувати інноваційні технології. Інститут працює у форматі «зеленої хімії», що передбачає дбайливе ставлення до природи та максимальне зменшення використання шкідливих речовин.

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Також Зеленському продемонстрували новітній метод вирощування овочів без ґрунту та як проводиться дослідження ґрунтів.

«Я дуже приємно вражений від того, що тут бачив, – позитивних, без жодного негативу, розумних людей. Це дуже приємно», – заявив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п’ятницю перебуває з робочою поїздкою у Черкаській області, де візьме у презентації стратегії регіону й огляне об’єкти проєкту “Велике будівництво”.

Фото: ОП