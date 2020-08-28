Уряд не розглядає можливість повторного введення жорсткого локдауну - експерти

Кабінет Міністрів України не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів у випадку другої хвилі поширення коронавірусу, натомість покладатиметься на адаптивний карантин та локалізацію сплесків захворювання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація за підсумками онлайн зустрічі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

За словами Прем’єр-міністра, уряд не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів у випадку другої хвилі поширення коронавірусу, натомість покладатиметься на адаптивний карантин та локалізацію сплесків захворювання. Водночас, як повідомив Шмигаль, уряд працює над системним відновленням економічної активності. Зокрема, над напрацюванням довгострокової стратегії розвитку України до 2030 року, а також над втіленням Програми стимулювання економіки та Плану дій уряду, які містять стимулюючі заходи для різних галузей економіки України.

Також у ЄБА підтримують позицію уряду, який відмовився від ідеї реорганізації Держпродспоживслужби – органу, від безперебійної роботи якого залежить діяльність багатьох бізнесів в Україні. Натомість для контролю епідеміологічної ситуації та здоров’я населення в Україні буде створено окремий санітарно-епідеміологічний орган, що належатиме до підпорядкування Міністерства охорони здоров’я України. Держпродспоживслужба продовжуватиме роботу у звичному режимі із притаманними їй функціями щодо здійснення контролю за виробництвом та експортом продукції.

Однак реорганізація все ж торкнеться іншого державного органу – Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Передбачається його розподіл на два окремі відомства з виділенням аграрного міністерства, оскільки аграрний напрямок має колосальне значення для економіки України та має бути належним чином представлений в уряді.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року.