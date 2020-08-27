КСУ закрив провадження щодо конституційності закону про гарантування вкладів фізосіб

Велика палата Конституційного суду закрила провадження у справі щодо конституційності окремих положень закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Як передає Укрінформ, відповідне рішення було ухвалене під час засідання у четвер, інформує пресслужба суду.

“Постановлено Ухвалу Великої палати Конституційного Суду України про закриття конституційного провадження у справі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Велика палата КС на закритій частині пленарного засідання продовжила розгляд справи за конституційним поданням 74 народних депутатів України щодо конституційності положень пунктів 2, 4, 6, 7 частини третьої статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України, частин шостої, сьомої статті 137 Господарського процесуального кодексу України, частин шостої, сьомої, восьмої статті 150 Цивільного процесуального кодексу України, другого речення частини другої статті 74 Закону України "Про Національний банк України", частини п'ятої статті 20 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Як повідомлялося, у червні КС поновив слухання у справі щодо неконституційності закону про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. У зв’язку з цим голова Фонду Світлана Рекрут звернулася до Президента Володимира Зеленського з проханням скликати Раду Національної безпеки через загрозу державного масштабу в економічній сфері. Зокрема, у листі йшлося, що метою даного подання є визнання неконституційним закону „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”.

У листі стверджувалося, що "задоволення КСУ конституційного подання в повному обсязі миттєво виведе за межі правового поля весь інститут системи гарантування вкладів, виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків".

Зазначається, що наслідки використання такого прецеденту в конституційному поданні матиме катастрофічний характер як окремо для діяльності Фонду, Кабінету міністрів, Національного банку України та інших органів, так і для стабільності всієї фінансової системи України.

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Зокрема, це може унеможливити виведення неплатоспроможних банків з ринку і задоволення вимог вкладників та інших кредиторів таких банків; скасує вимоги до пов'язаних з неплатоспроможними банками осіб щодо відшкодування збитку банку і його кредиторам; унеможливить виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках діючих міжнародних програм і меморандумів.