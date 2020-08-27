Україна активно обговорює з ЄС питання «промислового безвізу» - Шмигаль

Україна активно обговорює з європейськими партнерами питання «промислового безвізу».

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на онлайн-зустрічі із представниками Європейської бізнес асоціації, повідомляє Укрінформ із посилання на Урядовий портал.

«Ми зараз активно обговорюємо з нашими європейськими партнерами питання «промислового безвізу» України з Європейським Союзом. Це має значно спростити доступ українських товарів на ринок ЄС. Також ведемо переговори щодо підписання угоди про спільний авіаційний простір. На нашу думку, ця угода може стати вагомим рушієм для відновлення авіаційного сектору, який суттєво постраждав від коронакризи в усьому світі», — зазначив Шмигаль.

Він розповів про державні програми підтримки бізнесу, які вже діють та над якими працює уряд. Він закликав членів ЄБА долучитися до розроблення Національної економічної стратегії 2030.

Прем’єр-міністр також розповів про 5 великих євроінтеграційних кроків та реформ КМУ, які допоможуть впровадити найкращі європейські практики в Україні.

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За словами прем'єра, Україна має приєднати до європейської енергетичної мережі ENTSO-E, яка б дала змогу створити повноцінну конкуренцію на ринку електроенергії, посприяти справедливій ціні та підвищити безпеку самих мереж.

«Важливим блоком у контексті євроінтеграції України також є реформа митниці. Ми чітко розуміємо, що митниця може бути реформована не через окремі персоналії, а лише через створення там європейських правил. Зокрема, це євроінтеграційні проєкти з об’єднання баз митної вартості з ЄС, створення ризикоорієнтованих систем та «зелених коридорів» на митниці для чесного бізнесу», — зауважив Шмигаль.

Прем’єр-міністр назвав важливим кроком імплементацію ініціативи щодо внутрішнього водного транспорту в Україні у систему європейського водного транспорту.