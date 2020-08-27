Уруський: Ми зацікавлені у можливостях турецької оборонної промисловості

Україна та Туреччина мають значний потенціал для нарощування співпраці в оборонній промисловості, в першу чергу в сфері авіаційного двигунобудування та в авіаційній промисловості загалом.

Про це в коментарі Укрінформу сказав віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

«Це дорога з двостороннім рухом. Ми зацікавлені у можливостях турецької оборонної промисловості, так само як і турецька сторона зацікавлена у співпраці з Україною. Ми маємо для цього всі передумови: не маємо жодних обтяжуючих обставин, відкриті до співробітництва. Сподіваюся, що всі напрацювання найближчим часом будуть розглянуті на експертному рівні й перейдуть у підписання серйозних контрактів», - зазначив Уруський.

Візит української делегації до Туреччини / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

За його словами, Туреччина готова до співпраці з Україною. «За результатами зустрічей першого дня можу зробити висновок, що турецька сторона готова до розширення співробітництва з Україною в багатьох напрямках», - додав віцепрем’єр.

Посадовець зауважив, що Україна та Туреччина мають серйозний потенціал для нарощування вже існуючої співпраці. «В першу чергу це нарощування в сфері авіаційного двигунобудування, взагалі в авіаційній промисловості. Ми запропонували можливості наших «Івченко-Прогрес» та «Мотор Січ» для розширення співпраці та співробітництва з турецькими компаніями. З’являється можливість налагодження співпраці з ДП «Антонов». Ми серйозно розглядаємо розширення нашого співробітництва з компанією Roketsan. Сподіваємося, що потенційні напрямки будуть реалізовані й ми наповнимо наше співробітництво ще більшим змістом», - сказав Уруський.

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За його словами, наша держава зацікавлена у збільшенні експортного потенціалу. «Маємо завдання серйозно збільшити наш експортний потенціал, адже це створення робочих місць для наших громадян, покращення соціальної складової. Тому повинні думати, як можемо наповнювати контрактними зобов’язаннями наші підприємства», - додав посадовець.

Найближчим часом він планує здійснити візити до країн-партнерів Близького Сходу та Південно-Східної Азії.

Як відомо, візит української делегації триватиме три дні та відбуватиметься у двох містах - Анкарі та Стамбулі. Вчора Україна та Туреччина підписали Меморандум про співробітництво між Міністерством стратегічних галузей промисловості та Державним агентством з питань оборонної промисловості Туреччини. Українська делегація відвідала виробничі потужності авіакосмічної корпорації ТАІ та компанії Roketsan.