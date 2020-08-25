Нафта торгується різноспрямовано: Brent незначно подорожчала, WTI - подешевшала
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 45,22 за барель, що на $ 0,09 (0,20%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилися у ціні на $ 0,08 (0,19%) - до $ 42,54 за барель.
Напередодні енергетичні компанії скоротили переробку нафти на НПЗ, розташованих на американському узбережжі Мексиканської затоки. Цьому передувало зниження нафтовидобутку на шельфі у цьому районі на 82%, оскільки рідкісний подвійний тропічний шторм, що пронісся над ключовими нафтовими регіонами США, загрожує обернутися багатоденними зливами і сильними вітрами.
Виробництво сирої нафти на узбережжі Мексиканської затоки було скорочено через стихію на понад 1,5 млн бар. / добу. (б / д), що становить близько 14% від загального обсягу видобутку в США.
Проте, наслідки урагану, що насувається, ймовірно, будуть короткостроковими, і динаміка ринку залежатиме від того, наскільки швидко повернуться до ладу призупинені потужності, кажуть аналітики. Крім того, ключовим фактором для цін на нафту, як і раніше, залишається ситуація з коронавірусом.
В Європі спостерігається зростання захворюваності на коронавірус, а в Гонконгу було задокументовано перший випадок повторного інфікування людини COVID-19 приблизно через чотири місяці після першого зараження.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 45,73 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 45,50 долара за барель, що на 14 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 45,64)