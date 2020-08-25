Нафта торгується різноспрямовано: Brent незначно подорожчала, WTI - подешевшала

Ціни на нафту змінюються різноспрямовано 25 серпня, трейдери продовжують стежити за розвитком ситуації у Мексиканській затоці, де вже призупинено 82% нафтовидобувних потужностей через загрозу урагану.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 45,22 за барель, що на $ 0,09 (0,20%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилися у ціні на $ 0,08 (0,19%) - до $ 42,54 за барель.

Напередодні енергетичні компанії скоротили переробку нафти на НПЗ, розташованих на американському узбережжі Мексиканської затоки. Цьому передувало зниження нафтовидобутку на шельфі у цьому районі на 82%, оскільки рідкісний подвійний тропічний шторм, що пронісся над ключовими нафтовими регіонами США, загрожує обернутися багатоденними зливами і сильними вітрами.

Виробництво сирої нафти на узбережжі Мексиканської затоки було скорочено через стихію на понад 1,5 млн бар. / добу. (б / д), що становить близько 14% від загального обсягу видобутку в США.

Проте, наслідки урагану, що насувається, ймовірно, будуть короткостроковими, і динаміка ринку залежатиме від того, наскільки швидко повернуться до ладу призупинені потужності, кажуть аналітики. Крім того, ключовим фактором для цін на нафту, як і раніше, залишається ситуація з коронавірусом.

В Європі спостерігається зростання захворюваності на коронавірус, а в Гонконгу було задокументовано перший випадок повторного інфікування людини COVID-19 приблизно через чотири місяці після першого зараження.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 45,73 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 45,50 долара за барель, що на 14 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 45,64)