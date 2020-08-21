Нафта дорожчає на тлі очікувань скорочення її видобутку

Нафтові ціни на торгах 21 серпня зростають на тлі очікувань, що країни ОПЕК+, які не виконали зобов'язань зі скорочення нафтовидобутку в травні-липні, в серпні-вересні скоротять його на 2,3 млн барелів на добу.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 21 серпня становить 45,03 дол. за барель, що на 0,29% вище за ціну станом на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів, у четвер ці контракти подешевшали на 0,47 дол. за барель (на 1%).

Ф'ючерси на WTI жовтня на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на ранок 21 серпня зросли в ціні на 0,19%, до 42,90 дол. за барель. У попередню сесію вартість цих контрактів знизилася на 0,29 дол. за барель (на 0,7%).

Підсумки засідання моніторингового комітету ОПЕК+, яке відбулося 19 серпня, дали наступний сигнал ринку нафти: слід очікувати дотримання угоди зі скорочення видобутку. Країни ОПЕК+, які перевищили свої квоти в травні-липні, повинні будуть разом скоротити видобуток ще на 2,31 млн барелів на добу до кінця вересня, свідчать дані агентства S&P Global Platts.

Також тиск на нафтові ціни чинили опубліковані 20 серпня дані міністерства праці США, які продемонстрували несподіване зростання числа нових заявок на отримання допомоги з безробіття минулого тижня, до 1,106 млн.

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Трейдери також продовжують стежити за ситуацією з поширення коронавірусу. З початку пандемії коронавірусу СOVID-19 кількість інфікованих в світі станом на ранок 21 серпня досягла 22,68 млн осіб, збільшившись за останню добу на 267 тис., як повідомив американський університет Джонса Хопкінса.