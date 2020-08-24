Шмигаль обговорив з Маасом економічний форум у Берліні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом співпрацю у сфері енергетики, угоду про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, а також проведення четвертого Українсько-німецького економічного форуму в Берліні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

Глава українського уряду, зокрема, подякував Німеччині та ЄС за підтримку в проведенні реформ та підкреслив, що Угода про асоціацію залишається одним з основних інструментів впровадження системних змін в Україні.

«Наразі за дорученням Президента уряд готує концепцію оновлення Угоди, щоб вона відповідала рівню наших відносин із ЄС. Уряд має на меті врахувати інтереси українського бізнесу, який прагне більш широко використовувати можливості Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС», - зазначив Шмигаль та додав, що напрацьовані пропозиції Україна планує представити ЄС під час засідання Ради асоціації в грудні цього року.

Водночас Прем’єр-міністр висловив очікування, що найближчим часом вдасться завершити процес укладення угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.

«Ми розуміємо труднощі, але готові докласти максимальних зусиль для підписання цього документа. Це стало б конкретним інструментом сприяння відновленню авіаційного сектору, який серйозно постраждав від пандемії, як в Україні, так і в ЄС», - сказав Шмигаль.

Він також підкреслив, що уряд планує до кінця місяця підписати з Федеральним міністерством економіки та енергетики Німеччини спільну заяву про започаткування співробітництва у сфері енергетики.

«Переконаний, що з її підписанням ми зможемо поглибити співробітництво з Німеччиною у сфері енергетики. Очікуємо в рамках такого партнерства також на підтримку Німеччини в питанні трансформації вугільних регіонів України», - підкреслив очільник Кабміну.

Крім того, Шмигаль розповів, що уряд уже розпочав підготовку річної національної програми на 2021 рік, де, за його словами, особлива увага буде приділена переведенню сектору безпеки та оборони України на стандарти НАТО.

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Також сторони порушили питання проведення четвертого Українсько-німецького економічного форуму в Берліні у 2021 році.

«Впевнений, що цей форум сприятиме поглибленню торговельно-економічного співробітництва наших країн. Досвід трьох попередніх форумів показав, що такі заходи за участю вищих посадовців обох країн надають потужних імпульсів для побудови двосторонньої довіри», - зауважив Шмигаль.

Зі свого боку Гайко Маас зазначив, що ФРН і надалі підтримуватиме Україну в рамках нормандського формату, а також продовжить допомагати із впровадженням європейських реформ в Україні.

Крім того, міністр ФРН відзначив, що Німеччина готова надати всебічну підтримку Україні під час свого головування в Раді ЄС, яке триватиме до кінця 2020 року.

Як повідомлялося, в Україні 24 серпня з робочим візитом перебуває Федеральний міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Гайко Маас.

Фото: www.kmu.gov.ua