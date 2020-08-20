АМКУ рекомендує Укртрансгазу перерахувати вартість послуг для держпідприємства

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав АТ "Укртрансгаз" обов'язкові до розгляду рекомендації перерахувати вартість фактично виконаних робіт (наданих послуг) із припинення/відновлення транспортування природного газу ДП «Укрхімтрансаміак».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що рекомендації надані з метою усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції. У результаті розгляду заяви ДП «Укрхімтрансаміак» щодо зловживання АТ «Укртрансгаз» монопольним (домінуючим) становищем на ринку природного газу АМКУ дійшли висновків, що протягом 2019 року АТ «Укртрансгаз» мав ознаки суб’єкта господарювання, що займав монопольне (домінуюче) становище на ринку транспортування природного газу. Також комітет встановив, що стягнення АТ «Укртрансгаз» з ДП «Укрхімтрансаміак» завищеної плати за послуги з припинення/відновлення транспортування природного газу, надані у квітні та листопаді 2019 року, містило ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

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Як повідомляв Укрінформ, ДП «Укрхімтрансаміак» є оператором української ділянки магістрального аміакопроводу «Тольятті – Одеса», який транспортує рідкий аміак до Одеського припортового заводу, звідки він постачається на експорт до країн Європи, Азії та США.