АМКУ вимагає від Укрзалізниці скасувати тариф для малодіяльних станцій

Антимонопольний комітет визнав визначення малодіяльних вантажних станцій і запровадження окремого тарифу на навантаження та відправлення з них вантажів зловживанням монопольним становищем з боку "Укрзалізниці".

Компанію оштрафовано на 18,2 млн грн., передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу АМКУ.

До Комітету продовжують надходити скарги вантажовідправників та вантажоотримувачів на те, що АТ "Укрзалізниця" визначило певні залізничні станції малодіяльними та в безальтернативному порядку запропонувало укласти додаткову угоду, що передбачає надання послуги з подання й забирання вагонів та контейнерів для навантаження або вивантаження на малодіяльні станції.

Зазначається, що при запровадженні такої Послуги її вартість становила 170,38 грн без ПДВ (204,46 грн з ПДВ) за 1 вагон / 1 кілометр. Надалі вартість зростала.

АМКУ встановив, що АТ "Укрзалізниця" одноосібно, без прохання вантажовласників та без визначення з ними методів погодження тарифу, в безальтернативному порядку запровадило послугу, встановило вартість на неї, а також визначило підстави для її застосування (застосовується після укладання додаткової угоди).

"Аналіз статей витрат вартості Послуги показав, що вона є економічно необґрунтованою та такою, яку неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку. Вартість послуги встановлена без урахування різних обставин, зокрема, щодо кількості вагонів, які подаються чи забираються, їх наповненості тощо, що свідчить про некоректні розрахунки <...>", - стверджують у відомстві.

"Укрзалізниця" не змогла спростувати висновок Комітету про наявність та кваліфікацію вчиненого порушення, додали в АМКУ.

Тож за результатами розгляду справи на засіданні 6 серпня 2020 року Комітет ухвалив рішення, яким, зокрема, визнав дії АТ "Укрзалізниця", що полягають у визначенні малодіяльних вантажних станцій, запровадженні послуги та встановленні її вартості, зловживанням монопольним становищем на ринку перевезення вантажів залізничним транспортом.

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Товариство оштрафоване на 18 282 400 грн; його зобов'язали припинити порушення й сплатити штраф протягом двох місяців.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" максимально доопрацювало положення нового договору на перевезення вантажів та вводить його в дію з 1 липня 2020 року. Згідно з проєктом договору, плата за надання послуг на малодіяльних станціях для маршрутних поїздів не нараховуватиметься.

Станом на лютий 2020 року до переліку малодіяльних входило близько 300 залізничних станцій.

Наприкінці квітня цього року заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький заявляв, що Укрзалізниця затвердила новий порядок рейтингування діяльності вантажних станцій; при цьому перелік малодіяльних буде скорочено на 77 станцій.