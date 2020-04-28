Укрзалізниця виключить зі списку малодіяльних 77 станцій

АТ «Укрзалізниця» затвердило новий порядок рейтингування діяльності вантажних станцій; при цьому перелік малодіяльних станцій компанії буде скорочено на 77 станцій.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у Facebook.

"АТ «Укрзалізниця» від 02.04.2020 затверджено зміни до Порядку проведення рейтинг-аналізу діяльності вантажних станцій АТ «Укрзалізниця». Новим Порядком передбачено збільшення експериментальної групи малодіяльних станцій з 10% до 30%. Експериментальна група – це станції, які тимчасово (до проведення наступної оцінки) виключаються із попереднього переліку малодіяльних станцій та які за результатами рейтингової оцінки одержали максимальний загальний бал. За попередніми розрахунками, перелік малодіяльних станцій буде зменшено на 77 станцій", - написав Висоцький.

За його словами, питання роботи малодіяльних станцій Укрзалізниці було обговорено під час кол-конференції робочої групи з оперативного вирішення питань логістики в сільському господарстві. Під час заходу також було досягнуто домовленості, що компанія не підвищуватиме ставку плати за власні вагони при перевезеннях завантажених та порожніх контейнерів.

Висоцький зазначив, що представники Укрзалізниці також повідомили, що в рамках пілотного проєкту з довгострокової оренди вантажних вагонів компанія зменшить мінімальну кількість вагонів, необхідних для підписання договору, з 500 до 200.

Як повідомлялося, на початку 2019 року Укрзалізниця провела рейтинг-аналіз роботи вантажних станцій за друге півріччя 2018 року. За його результатами був сформований перелік із 301 малодіяльної станції. За підсумками другого півріччя 2019 року Укрзалізниця виключила з цього переліку 53 станції.

У лютому 2020 року Укрзалізниця повідомила, що отримала 9 погоджень на закриття малодіяльних станцій від місцевих органів влади.