Нафта дешевшає на тлі прогнозів про невизначені перспективи економіки США

Ціни на нафту еталонних марок знижуються на торгах 20 серпня після публікації протоколу липневого засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC), який вказав на невизначеність перспектив економіки США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 20 серпня становить 44,99 дол. за барель, що на 0,84% нижче ціни на момент закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 19 серпня ці контракти подешевшали на 0,09 дол. за барель (на 0,2%).

Ф'ючерси на WTI на вересень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) у цей же час знизилися в ціні на 1,02%, до 42,49 дол. за барель. У попередню сесію вартість цих контрактів зросла на $ 0,04 дол. за барель (на 0,1%). Ф'ючерси на WTI на жовтень (контракт, що найактивніше торгується) подешевшали на 0,93%, до 42,71 дол. за барель. За підсумками торгів у середу ці контракти втратили 0,01 дол. за барель.

Згідно з опублікованим напередодні протоколом засідання (FOMC), яке пройшло 28-29 липня, його учасники висловили думку про те, що американській економіці, ймовірно, знадобиться додаткова підтримка, проте не визначилися з тим, коли їм варто почати використання нових інструментів, випливає з протоколу. Представники FOMC зійшлися на думці, що подальші перспективи економіки США значною мірою залежать від епідеміологічної ситуації, а також заходів, які вживаються державою для стримування поширення коронавірусної інфекції. Зокрема, були висловлені побоювання, що нові хвилі COVID-19 можуть призвести до затягування періоду низької економічної активності у США.

Згідно з даними міністерства енергетики США, оприлюдненими 19 серпня, запаси нафти у Штатах за тиждень, що завершився 14 серпня, впали на 1,632 млн барелів, продемонструвавши зниження четвертий тиждень поспіль. Експерти, опитані агентством S&P Global Platts, у середньому очікували більшого зниження запасів - на 3,8 млн барелів. Попит на нафту за останні чотири тижні впав на 14% у річному виразі на тлі запровадження повторних обмежувальних заходів у деяких американських штатах для стримування поширення коронавірусу. Запаси бензину минулого тижня скоротилися на 3,322 млн барелів, дистилятів - зросли на 152 тис. барелів. Аналітики прогнозували зниження запасів бензину на 2 млн барелів, дистилятів - на 900 тис. барелів.

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Засідання комітету ОПЕК +, яке відбулося 19 серпня, не принесло сюрпризів. Країни, які не виконували повністю угоду про скорочення нафтовидобутку в травні-липні підтвердили свої зобов'язання компенсувати ці обсяги до кінця вересня, йдеться в пресрелізі ОПЕК. Комітет також вимагає від інших країн, які не виконують угоду, представити свої плани з компенсацій у секретаріат ОПЕК до 28 серпня. Члени Комітету зазначили, що є деякі ознаки поступового покращення ринку.

"Однак темпи відновлення виявилися повільнішими, ніж очікувалося, через зростання ризиків затяжної хвилі COVID-19", - йдеться в пресрелізі ОПЕК.