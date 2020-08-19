Нафта дешевшає на тлі очікування даних про запаси пального в США

Ціни на нафту знижуються на торгах 19 серпня: інвестори очікують підсумків засідання об'єднаного міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ і публікації щотижневого звіту про запаси пального в США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 19 серпня становить 45,13 дол. за барель, що на 0,73% нижче від ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 18 серпня ці контракти подорожчали на 0,09 дол. за барель (на 0,2%).

Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на ранок 19 серпня знизилися в ціні на 0,56%, до 42,65 дол. за барель. У попередній день вартість цих контрактів не змінювалася.

Міністри країн ОПЕК+ сьогодні, 19 серпня, обговорять виконання угоди про зниження видобутку і компенсаційні скорочення в країнах, які порушили квоти в травні-липні, пише агентство S&P Global Platts. Учасники ОПЕК+, як очікується, продовжать дотримуватися угоди в її нинішньому варіанті, який передбачає скорочення видобутку на 7,7 млн ​​барелів за добу.

Тим часом запаси нафти в США на тижні, що закінчився 14 серпня, скоротилися на 4,26 млн барелів, свідчать дані Американського інституту нафти (API), опубліковані 18 серпня. Водночас дані засвідчили зростання запасів бензину минулого тижня.

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Міністерство енергетики США оприлюднить щотижневу доповідь про запаси нафти і пального ввечері 19 серпня. Аналітики, опитані агентством S&P Global Platts, прогнозують, що дані засвідчать зниження запасів нафти в країні минулого тижня на 3,8 млн барелів. За їх прогнозом, запаси бензину скоротилися на 2 млн барелів, дистилятів - на 900 тис. барелів.