Уряд регулюватиме посередницькі послуги з працевлаштування за кордоном

Кабінет Міністрів затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Як передає Укрінформ, відповідну постанову було ухвалено 19 серпня на засіданні уряду.

Зокрема, постановою «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства» передбачаються наступні критерії оцінки компаній з працевлаштування: строк провадження діяльності; фактична чисельність осіб, працевлаштованих за кордоном; наявність обґрунтованих скарг фізичних або юридичних осіб про те, що, внаслідок порушення посередником вимог ліцензійних умов такій особі було завдано матеріальної шкоди, або порушено їх законні права чи інтереси, за результатами перевірки яких видано розпорядження щодо усунення порушень ліцензійних умов; кількість виявлених за результатами перевірки порушень.

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Крім того, визначаються ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштування за кордоном. Їхні показники та кількість балів за кожним показником визначатимуть періодичність проведення планових заходів державного нагляду, контролю за діяльністю суб'єктів господарювання з посередництва у працевлаштування за кордоном.