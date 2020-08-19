В Україні планують розширити програму допомоги по частковому безробіттю

Уряд розробив законопроєкт, який дозволить розширити програму допомоги по частковому безробіттю.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Телеграмі.

«Уряд розробив законопроєкт, який розширить програму. Ми пропонуємо надати людям можливість отримувати допомогу не лише в період нинішнього карантину, а й у разі встановлення подібних обмежень через інші захворювання», - написав Шмигаль.

За словами Прем'єра, програма по частковому безробіттю вже допомогла майже 400 тисячам українців зберегти свої робочі місця, а роботодавцям — свій бізнес.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України на засіданні 15 липня ухвалив постанову «Деякі питання надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2», якою передбачено перерозподіл понад 4,72 млрд грн з фонду боротьби з COVID-19 до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Постановою пропонується передбачити можливість отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину працівникам, які в період карантину отримують оплату часу простою, відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України (крім періоду освоєння нового виробництва), або перебувають у відпустці без збереження заробітної плати, відповідно до пункту 3 частини першої статті 25 та статті 26 закону України «Про відпустки».