Прем’єр заявляє про суттєве зменшення кількості безробітних

В Україні спостерігається суттєве зменшення кількості безробітних, лише за останній тиждень їх стало на шість тисяч менше.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці.

"Вперше за декілька місяців коронакризи ми спостерігаємо доволі суттєве зменшення кількості безробітних. Лише за останній тиждень їх кількість зменшилася фактично на 6 тисяч осіб", - написав глава уряду.

Він також повідомив, що за урядовими програмами щодо часткового безробіття вдалося зберегти 360 тисяч робочих місць.

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"Для цього ми виділили 1,8 млрд грн. Це та допомога бізнесу, яка дає змогу продовжувати виробництво та не звільняти людей, залишаючи за ними повноцінні зарплати", - поінформував Шмигаль.

Крім того, додав він, через Держслужбу зайнятості за період карантину працевлаштовано більше 220 тисяч людей.

Як повідомлялося, загалом за період карантину, із 12 березня по 31 липня, статус безробітного в Україні отримали понад 395 тис. громадян.