У липні споживання електроенергії наблизилося до минулорічного рівня

У липні 2020 року, за оперативними даними, споживання електроенергії в енергосистемі України становило 9,24 млрд кВт-год, що лише на 0,7% менше, ніж у липні торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в ПрАТ НЕК "Укренерго".

При цьому рівень споживання промисловості в липні 2020 року знизився на 3,2% в порівнянні з липнем 2019 року.

Зазначається, що в липні спостерігалося зростання споживання хімічної та нафтохімічної промисловості на 14,9%, населення — 4,7%, комунально-побутових споживачів — на 4,3%, будівництва — на 3,3% та інших непромислових споживачів — на 0,6%. Водночас, найбільший спад за липень продемонстрували машинобудівна галузь (-15,2%), транспортний сектор (-12,5%) та сільськогосподарські споживачі (-10,9%).

В Укренерго також навели дані за 7 місяців. Так, за січень-липень 2020 року споживання електроенергії збільшилося в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року лише у населення — на 2,6% і хімічній та нафтохімічній промисловості — на 16,9%. Водночас, найбільше за вказаний період скоротилося споживання машинобудівною галуззю (-19,1%), транспортом (-17,1%), комунально-побутовими споживачами (-9,7%) та в будівництві (-8,5%).

Загалом рівень споживання електроенергії всіма галузями промисловості за січень-липень 2020 року знизився на 5,5%.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Укренерго, рівень споживання електроенергії всією промисловістю України в січні - червні 2020 року порівняно з аналогічним періодом торік скоротився на 6,2%.

За оперативними даними Міненерго, в червні 2020 року в Україні спостерігалося збільшення електроспоживання на 577 млн кВт-год, або 5,8% проти відповідних показників, визначених Прогнозним балансом, який було затверждено 28 квітня. У липні зберігалася аналогічна тенденція.