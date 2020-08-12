Україна збільшила експорт електроенергії на 30%

Експорт електроенергії в липні сягнув 133 млн кВт-год, що на 30% більше, ніж у червні; Україна почала експортувати електроенергію до Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Зазначається, що 85,7% електроенергії в червні експортувалося до Польщі (114 млн кВт-год). Водночас, обсяги експорту в липні перевищили імпорт в 6,1 раза.

Крім цього, вперше з вересня 2014 року поновився експорт електроенергії до Білорусі. Цей показник за липень становив 12 млн кВт-год – 9% від загального обсягу експорту.

Також у липні поновився експорт електроенергії до Румунії та Словаччини, який сумарно становить лише 1,9% від усього експорту.

Експорт в енергосистеми Росії та Молдови в липні 2020 року не здійснювався, зауважили в Укренерго.

Для забезпечення операційної безпеки "острова Бурштинської ТЕС" у липні було обмежено експорт до Угорщини на 2,35 млн кВт-год, Словаччини — на 1,6 млн кВт-год та Румунії – 0,5 млн кВт-год.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня опівночі розпочався експорт виробленої українськими АЕС електроенергії до Білорусі. Туди спрямовано реалізований ДП "НАЕК "Енергоатом" на майданчику Української енергетичної біржі обсяг – 12 тис. МВт-год. електроенергії з постачанням в період із 22 до 31 липня 2020 року за середньозваженою ціною 948 грн за 1 МВт-год.

За словами голови парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрія Геруса, це перші експортні поставки Енергоатома з 2004 - 2005 років, коли компанія здійснювала експорт до РФ.