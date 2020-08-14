Шмигаль пояснив, що має бути у Національній економічній стратегії-2030

Стратегічними напрямками державної політики мають бути впровадження найкращих європейських практик, які стосуються покращення стандартів безпеки, ведення бізнесу та якості життя.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі представників Кабміну, Офісу Президента, керівництва Національного банку та українського бізнесу, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Якщо ми дивимось на 10 років вперед, то стратегічними напрямками державної політики мають бути впровадження найкращих європейських практик, які стосуються покращення стандартів безпеки, ведення бізнесу та якості життя. Ми рухаємось у Європу та активно працюємо з Європейським Союзом над оновленням Угоди про асоціацію з ЄС», — сказав Шмигаль.

На його переконання, Україна має всі можливості для того, аби стати однією з провідних високорозвинених європейських держав. Для цього потрібна послідовна державна політика та системні реформи, які не мають зупинятися за будь-яких змін в державі. Все це має бути покладено в основу Національної економічної стратегії-2030.

Під час зустрічі були представлені 7 векторів розвитку України, які стануть основою розробки стратегії: промисловість, агросектор, видобування, транспортні коридори, IT та R&D, інфраструктура, енергетичний сектор.

Прем’єр-міністр подякував представникам бізнесу, які зробили значний внесок і продовжують допомагати у боротьбі з пандемією.

На зустрічі присутні власники та топменеджери більш як 50 компаній.

фото: Урядовий портал