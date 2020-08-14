Уряд затвердив нові форми договорів оренди держмайна

Кабмін затвердив нові форми примірних договорів оренди державного майна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляєпресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ).

Кабінет Міністрів 12 серпня ухвалив розроблену Фондом держмайна постанову «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна». Цей документ затверджує нові типові форми: примірного договору оренди єдиного майнового комплексу державного підприємства, його відокремленого структурного підрозділу, а також примірного договору оренди нерухомого майна, іншого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності.

Ухвалення нових форм примірних договорів оренди відкриває можливість орендодавцям оприлюднювати в електронній торговій системі Prozorro.Продажі оголошення про передачу в оренду державного і комунального майна, а також переукладати договори оренди, строк дії яких закінчився і які можуть бути продовжені без аукціонів. Отже, процес оренди, зазначають у ФДМУ, буде запущений по новій процедурі, передбаченій законом про оренду, що був введений в дію 1 лютого 2020 року. Система Prozorro.Продажі готова для перезапуску оренди за новими правилами, стверджують у Фонді держмайна.

До переліку основних новацій затверджених форм примірних договорів, у порівнянні з попередніми типовими договорами, належать наступні: відтепер договір оренди стає тристороннім (раніше був двостороннім) і таким чином балансоутримувач (третя сторона) стає повноцінними учасником орендних відносин зі сторони держави і наділяється правами та обов’язками щодо захисту державного майна. Проєкт примірного договору запроваджує авансовий платіж і забезпечувальний депозит, які переможець аукціону повинен сплатити до державного бюджету, балансоутримувачу і орендодавцю до укладання договору оренди. Ці платежі розглядатимуться як гарантія платоспроможності переможця. Також у орендаря з’являється можливість вимагати дострокового припинення договору у випадку, якщо він має докази істотної невідповідності об’єкта оренди заявленій інформації про нього, внаслідок чого орендар не матиме можливості використовувати об’єкт чи приступити до виконання ремонтних робіт.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон про оренду державного та комунального майна. Документом зокрема передбачено, що з 1 лютого 2020 року всі нові договори оренди укладатимуться лише через електронну торгову систему, всі комерційні договори оренди — через онлайн аукціон.