В управлінні держави має залишитись лише 300 підприємств — Прем'єр

В управлінні держави має залишитись лише 300 з понад 3 тисяч державних підприємств, інші підлягатимуть приватизації.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду у середу, передає кореспондент Укрінформу.

"В Україні більше 3 тисяч державних підприємств, і жоден український уряд не зміг ефективно управляти такою кількістю підприємств... Тому ми зараз на завершальному етапі напрацювання законопроєкту, в якому буде визначено перелік об'єктів, які мають залишатись під контролем держави. Мова йде про важливі державні компанії на кшталт Нафтогазу або Енергоатому. Наша стратегія - залишити близько три сотні підприємств з більш ніж 3 тисяч під контролем держави", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що в інших розвинутих країнах немає такої значної кількості державних підприємств, як в Україні. "Це або десятки, або сотні держпідприємств, які знаходяться в управлінні та підпорядкуванні державних органів влади, - додав Шмигаль. - Тому ми продовжуємо рух в сторону приватизаційних процесів на відкритих та чесних конкурсах. В той же час уряд розуміє, що державні підприємства, які мають залишитись в управлінні держави, це підприємства, в першу чергу, які стосуються нашої національної безпеки, енергетики, природних монополій та підприємств, які пов'язані з соціально важливими процесами у суспільстві", - зауважив Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що на засідання 12 серпня урядовці розглянуть декілька важливих рішень, які стосуються реформи для ефективного управління державним майном.

"Ці рішення визначають засади того, як ми бачимо баланс між державним та приватним секторами. По-перше, мова йде про розпорядження щодо передачі Фонду держмайна більше 200 об'єктів державної власності. Така передача відбувається для того, щоб розпочати процес приватизації цих об'єктів", - сказав Шмигаль.

Читайте також: Президент закликає Шмигаля розібратися зі стратегічно важливими підприємствами

Він нагадав, що головними умовами приватизації вбачає збереження та збільшення кількості робочих місць, сплати податків, інвестицій у відповідні підприємства.

Як повідомляв Укрінформ, у середині лютого голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявляв, що ФДМУ цьогоріч планує продати понад 500 підприємств.

Наприкінці березня стало відомо, що Фонд державного майна не виставлятиме на приватизаційні аукціони об’єкти великої приватизації та державні підприємства в умовах світової економічної турбулентності, спричиненої епідемією COVID-19.

Фото: КМУ