Оператора ГТС України прийняли в Європейський альянс із чистого водню

Оператор ГТС України (ОГТСУ) увійшов до новоствореного Європейського альянсу з чистого водню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України".

«Дуже важливо, що Оператор ГТС України починає свою участь у Альянсі разом із сімейством європейських операторів ГТС із самого початку. Це дає змогу вчасно і правильно долучитися до всіх можливостей, зокрема щодо обміну інформацією та налагодження партнерства вздовж всього ланцюга», – зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Членство у Альянсі передбачає залучення Оператора ГТС України до ключових стратегічних форумів, круглих столів та інших заходів щодо імплементації Водневої стратегії для кліматично нейтральної Європи за участю найвищих керівників профільних компаній та інституцій.

Зазначається, що впровадження водневих технологій набуває актуальності у ЄС через стрімкий розвиток відновлюваної енергетики та реалізацію «Зеленої угоди», спрямованої на перехід до безвуглецевої економіки континенту до 2050 року.

«Попит на водень буде зростати. Воднева економіка, ймовірно, почнеться з локальних індустріальних кластерів, які в подальшому будуть масштабуватися і інтегруватися. Оператор ГТС України враховує це у власній стратегії та вже зараз починає вивчати технологічні, регуляторні та економічні аспекти транспортування відновлювальних газів (водню, біометану та синтетичного метану) магістральними газогонами», – додав заступник генерального директора з розвитку та трансформації ОГТСУ Павел Станчак.

У компанії нагадали, що, відповідно до чинного контракту між українським Нафтогазом та російським Газпромом, обсяги транспортування природного газу територією України з Росії до Європи будуть суттєво зменшуватися впродовж 2020-2025 років, а подальші перспективи наразі невизначені. У разі реалізації сценарію нульового транзиту після 2025 року в Україні вивільняться значні обсяги потужностей магістральних газопроводів, які можуть бути використані для транспортування відновлюваних газів до споживачів України та країн Європи.

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Таким чином, визначення можливості транспортувати та зберігати відновлювані гази (водень, біометан та синтетичний метан) стає одним із пріоритетних завдань для України.

Європейський альянс з чистого водню (European Clean Hydrogen Alliance) утворений Європейською комісією 8 липня 2020 року задля підтримки розвитку галузі та на виконання прийнятої Водневої стратегії для кліматично нейтральної Європи.

Альянс залучає до членства широке коло стейкхолдерів – представників державних органів, бізнесу та професійних асоціацій, які зацікавлені у розвитку виробництва водню, його транспортуванні та споживанні.

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Разом із Оператором ГТС України, членами Альянсу стали такі європейські оператори ГТС, як Enagás S.A. (Іспанія), GAZ-SYSTEM (Польща), GRTgaz (Франція), Nederlandse Gasunie (Нідерланди), Ontrans (Німеччина), Snam (Італія) та інші компанії.

Фото: Нафтогаз