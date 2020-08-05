Майже чверть газу в українських сховищах належить іноземцям

Іноземні компанії зберігають в українських підземних газових сховищах понад 5 млрд кубометрів газу, а загалом запаси газу на 40% перевищують показники минулого року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу АТ "Укртрансгаз".

"На початку серпня загальний запас природного газу сягнув позначки у 22 млрд куб. м – найвищий показник для цього періоду за роки незалежної України. При цьому компанії-нерезиденти зберігають в Україні 5,2 млрд куб. м газу – майже в чотири рази більше, ніж торік", - йдеться у повідомленні.

У компанії зауважують, що таким чином українські ПСГ стають гарантом енергетичної безпеки не лише для України, а й для країн Євросоюзу.

Окрім того, повідомили у пресслужбі, об’єм закачування природного газу в ПСГ України за сім місяців поточного року - 9,7 млрд куб. м, що на 5% більше, ніж у 2019-му. З них резиденти закачали 5,6 млрд куб. м газу, що порівняно з минулим роком менше на 43%.

У компанії підкреслюють, що зменшення рівня закачування газу вітчизняними компаніями компенсується значним зростанням закачування з боку нерезидентів.

Очікується, що цього року на кінець сезону закачування запас природного газу в ПСГ досягне 25,5-26,5 млрд куб. м. Це стане найвищим рівнем наповнення вітчизняних газосховищ за часів незалежної України, наголошують в Укртрансгазі.

Як повідомлялося, АТ "Укртрансгаз" - компанія з державною формою власності, входить до складу Групи Нафтогаз. Компанія забезпечує діяльність українських підземних сховищ газу, а також здійснює роботи з модернізації та будівництва магістральних газопроводів і об’єктів на них.

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Компанія володіє 11 підземними газосховищами, розташованими по всій Україні. Їхня загальна місткість становить 31 млрд куб. м, що співрозмірно з обсягами ПСГ Італії, Франції, Угорщини та Австрії разом взятими.

Також до складу АТ "Укртрансгаз" входять філії, що надають послуги з комплексного сервісного обслуговування, будівництва та капітального ремонту об’єктів газотранспортної галузі. Разом з тим, ці структурні підрозділи входять до складу дивізіону "Технічне забезпечення" Групи Нафтогаз.

До 1 січня 2020 року АТ "Укртрансгаз" також управляло українською газотранспортною системою. Однак після завершення анбандлінгу цю функцію здійснює незалежний Оператор ГТС України.