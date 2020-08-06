Транзит російського газу скоротився на 44%
Як передає Укрінформ, про це повідомило ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).
Зокрема, у західному напрямку було протранзитовано 27,7 млрд кубометрів газу (-39%). З них у Польщу – 2,2 млрд кубометрів, Словаччину – 20,4 млрд кубометрів, Угорщину – 5,1 млрд кубометрів.
У трансбалканському напрямку транзит становив 2,1 млрд кубометрів (-73%). З них 0,4 млрд кубометрів – у Румунію та 1,7 млрд кубометрів – у Молдову.
Таке падіння транзиту по південному маршруту в ОГТСУ пов’язують із запуском у січні 2020 року "Турецького потоку", яким газ доправляється з Росії у Туреччину, а звідти - в балканські країни.
"Як видно із цифр, ще один обхідний проєкт, такий як "Північний потік – 2", на сьогодні є абсолютно не актуальним з урахуванням можливостей наявної інфраструктури. Українська ГТС може транспортувати до ЄС значно більші обсяги природного газу, і з точки зору загальної безпеки постачання – всі ризики зняті", – прокоментувала Ольга Бєлькова, директор з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями ОГТСУ.
У компанії додали, що з початку року російський Газпром повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких використовує лише 79%.
Так, у липні 2020 року під час щорічної двотижневої зупинки на планові ремонтні роботи газогону "Північний потік" Газпром не збільшував обсягів транзиту українською ГТС , як це було в попередні роки у цей період.
Як повідомляв Укрінформ, транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським ВАТ "Газпром" укладена наприкінці 2019 року строком на п'ять років. Вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд кубометрів у 2020 році та по 40 млрд кубометрів упродовж наступних чотирьох років.
У 2021 році, після запуску другої нитки "Турецького потоку", Україна, ймовірно, втратить 15 млрд кубометрів транзиту газу на рік. Про це в липні цього року сказав генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.