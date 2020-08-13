"Золоті": яблука в Україні коштують як заморські фрукти

З липня 2019 року по липень 2020 року яблука в Україні подорожчали у 2,2 раза, до 38,06 грн за кг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Овочі "борщового набору" з липня 2019 року по липень 2020 року суттєво подешевшали: картопля – на 17,2%, до 12,67 грн за кг, ріпчаста цибуля — на 44,6% (до 6,78 грн за кг); буряк — на 33,8% (до 7,56 грн за кг); морква — на 11,3% (до 14,48 грн за кг); капуста — на 28,8% (до 6,30 грн за кг).

Яблука за вказаний період подорожчали у 2,2 раза і у липні 2020 року в середньому по Україні коштували 38,06 грн за кг.

Цукор за рік подешевшав на 5,2% і у липні 2020 року коштував в середньому по країні 14,79 грн за кг, соняшникова олія – на 1,7% (до 34,31 грн за 1 л).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у липні 2020 року проти червня 2020 року зменшилися на 0,6%; проти грудня 2019 року вони зросли на 1,4%, проти липня 2019 року – на 2,4%. Загалом за січень-липень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% порівняно із аналогічним періодом минулого року.