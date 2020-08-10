У липні споживчі ціни зменшилися на 0,6% — Держстат

У липні 2020 року споживчі ціни в Україні зменшилися на 0,6% порівняно із попереднім місяцем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що споживчі ціни у липні проти червня знизилися на 0,6%; натомість проти грудня 2019 року вони зросли на 1,4%, а проти липня 2019 року – на 2,4%. Загалом за січень-липень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% порівняно із аналогічним періодом минулого року.

Базова інфляція в липні 2020 року порівняно із червнем 2020 року становила -0,1%, а з початку року 1,4%.

Серед споживчих товарів та послуг у липні 2020 року порівняно з липнем 2019 року найбільше подорожчали фрукти (на 33,7%), водопостачання (на 22,6%) та каналізація (на 19,9%).

Максимально подешевшали із липня 2019 року по липень 2020 року природний газ (на 43%), пальне та мастила (на 21,5%), овочі (на 13,9%).

Як повідомлялося, за даними Держстату, інфляція на споживчому ринку у липні 2019 року порівняно із червнем 2019 року становила -0,6%, з початку 2019 року – 3,0%, порівняно із липнем 2018 року – 9,1%. Базова інфляція у липні 2019 року порівняно із червнем 2019 року становила -0,1%, з початку 2019 року – 2,2%.