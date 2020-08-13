За рік подорожчали всі алкогольні та тютюнові вироби — Держстат

З липня 2019 року по липень 2020 року подорожчали пиво, вино, горілка та сигарети вітчизняного виробництва.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Пиво за рік піднялось у ціні у середньому на 5,3% (до 17,61 грн за 0,5 л); вина столові — на 1,6% (до 67,08 грн за 0,75 л); горілка — на 0,7% (до 92,42 грн за 0,5 л).

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Суттєвіше подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у липні 2020 року в середньому по Україні продавалися по 40,42 грн за пачку (20 шт.), що на 23,6% дорожче, ніж роком раніше, без фільтру — по 36,08 грн за пачку (дорожче на 26,8%).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у липні 2020 року проти червня 2020 року зменшилися на 0,6%; проти грудня 2019 року вони зросли на 1,4%, проти липня 2019 року – на 2,4%. Загалом за січень-липень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.