Середня зарплата за рік зросла на 7,4% — Держстат

Середня номінальна зарплата українців за червень 2020 року була на 7,4% більшою ніж та, яку вони отримали за червень 2019 року, і становила 11 579 грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у червні 2020 року становила 11 579 грн, що у 2,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн). Порівняно із травнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 9,8%, а за останні 12 місяців (відносно червня 2019 року) – на 7,4%", - йдеться у повідомленні.

Найбільша середня номінальна зарплата за минулий місяць була у працівників сфери фінансової та страхової діяльності — в середньому 19 324 грн (на 6,7% більше, ніж за червень 2019 року). На другому місці за цим показником — галузь інформації та телекомунікацій (18 926 грн, на 7,5% більше), на третьому — державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (16 386 грн, на 8,4% більше).

Найменші середні номінальні зарплати за червень 2020 року були у сферах тимчасового розміщування й організації харчування (5 207 грн, на 24,3% менше, ніж за червень 2019 року), операцій з нерухомим майном (8 786 грн, на 1,4% менше), охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (8 841 грн, на 17,2% більше).

Як повідомлялося, за даними Держстату, середня номінальна зарплата за червень 2019 року становила по Україні 10 783 грн, що на 18,0% більше, ніж за червень 2018 року.