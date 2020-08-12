Британська економіка впала в рецесію після обвалу на 20,4%

За другий квартал цього року економіка Великої Британії впала на рекордні 20,4% й офіційно впала в рецесію через негативний вплив епідемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

За другий квартал цього року, а саме з квітня по червень, ВВП Великої Британії впав на 20,4%. При тому, що у першому кварталі економіка країни вже знизилася на 2,2%.

Зазначається, таке надмірне падіння за один квартал є рекордним для Британії, адже ще ніколи від початку зберігання даних у 1955 році воно не було таким масштабним.

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Економісти пояснюють такі катастрофічні цифри негативним впливом карантину, запроваджений через пандемією коронавірусу.

Раніше про рецесію через вплив COVID-19 заявили, зокрема, у США, Японії та Єврозоні.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі станом на ранок 12 серпня зареєстровано 20 525 152 випадки COVID-19, зокрема 745 960 летальних, одужало 13 445 997 людей.