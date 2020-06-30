У Британії зафіксували найбільше падіння економіки за 40 років

Економіка Великої Британії зазнала сильнішого падіння внаслідок коронавірусної кризи, ніж спочатку очікувалося: це найбільше скорочення її аж із 1979 року.

Про це повідомляє BBC.

"Британська економіка з січня по березень цього року скоротилася більше, ніж очікувалося раніше – на 2,2%. Це найбільше загальне падіння економіки Об’єднаного Королівства із 1979 року", - йдеться в повідомленні.

Експерти з Офісу національної статистики зазначають, що найбільшого удару британська економіка зазнала в березні 2020 року через пандемію COVID-19 та карантинні заходи. Це падіння зачепило практично всі сфери британського господарства.

Останній раз подібна економічна рецесія мала місце в Об’єднаному Королівстві влітку 1979 року.

Як повідомлялося, карантинні обмежувальні заходи у Великій Британії протягом червня були значною мірою скасовані чи помітно послаблені.

Станом на 30 червня у країні загалом зафіксовано майже 312 тисяч випадків коронавірусу, що робить Об’єднане Королівство п’ятою державою світу за цим показником.