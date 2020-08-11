НАЗК попереджає Зеленського - закон про гральний бізнес містить корупційні ризики

Національне агентство з питань запобігання корупції направило Президентові Володимиру Зеленському листа, у якому висловило свої застереження щодо закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАЗК у Фейсбуці.

"НАЗК наголосило, що попри те, що цей документ спрямований на зменшення корупції, він містить корупційні ризики та фактично не може бути реалізований, оскільки його положення суперечать одне одному", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК зазначають, що впровадження закону в такій редакції призведе до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів, зробить неможливою чесну конкуренцію та прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор.

В пресслужбі нагадують, що раніше НАЗК провело антикорупційну експертизу законопроєкту, виявивши понад два десятки суттєвих корупційних ризиків.

Зокрема, у НАЗК зазначають, що процедура формування складу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей суперечить Конституції, а необхідна кількість її членів для ухвалення рішень чітко не визначена.

"Широкі дискреційні повноваження Комісії (можливість діяти на власний розсуд) під час визначення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюватимуть сертифікацію та інспектування грального обладнання, можуть призвести до суб’єктивних рішень її членів та формування корупційних практик", - зазначають у Нацагентстві із запобігання корупції.

У НАЗК також наголошують, що запровадження нових дозволів без внесення змін до закону «Про перелік дозвільних документів у сфері господарської діяльності» може призвести до зловживань під час здійснення державного нагляду (контролю).

Крім того, зазначається, що підстави для отримання та анулювання ліцензії на здійснення діяльності у сфері азартних ігор чітко не визначені. Через це Комісія зможе зловживати повноваженнями та надавати ліцензії обраним підприємствам.

"Процедура внесення плати за видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері азартних ігор є суперечливою, оскільки передбачає два варіанти її внесення, які виключають один одного. Застосовуючи ці взаємовиключні норми на власний розсуд, Комісія зможе «підігравати» потрібним учасникам ринку", - попереджають у НАЗК.

Крім того, підписаний закон не може бути реалізований з огляду на наявність в його тексті двох взаємовиключних положень: в одному положенні йдеться про те, що кандидатури для призначення на посади голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на розгляд Кабінету Міністрів вносить Прем’єр-міністр. Водночас інше положення визначає, що відповідні кандидатури на розгляд Кабінету Міністрів вносяться Комісією з питань вищого корпусу державної служби за результатами проведення конкурсу, пояснюють у НАЗК.

"Після проведення антикорупційної експертизи її результати були надіслані Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради. Про ризики у законопроєкті заявляло і Головне юридичне управління Верховної Ради. Попри це, у проголосованому парламентом у другому читанні тексту не було враховано жодної рекомендації НАЗК", - заявили в Нацагентстві.

НАЗК сподівається, що Президент та ініціює зміни, які дозволять усунути вказані корупційні ризики та зробити закон можливим для виконання.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 11 серпня підписав закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", ухвалений Верховною Радою 14 липня.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключав, що Верховна Рада може звернутися до Президента з проханням повернути до парламенту закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" з пропозиціями, оскільки під час розгляду поправок до документа були допущені деякі неузгодженості.

Голова підкомітету з питань місцевих податків і зборів Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Мар’ян Заблоцький повідомив, що юридичні колізії в законі "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д) щодо обрання контролюючого органу будуть виправлені прикінцевими положеннями в законопроєкті про оподаткування грального бізнесу.