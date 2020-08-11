Уряд напрацював пропозиції щодо участі України у Європейській зеленій угоді

Уряд напрацював попередні пропозиції для створення спільної з ЄС дорожньої карти щодо участі України у Європейській зеленій угоді.

Як передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал, про це йшлося на засіданні робочої групи під головуванням віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

Зазначається, що пропозиції готувалися із залученням представників із міністерств, бізнесу, громадянського суспільства та експертів.

"Ми плануємо на саміті Україна-ЄС у жовтні закріпити наші напрямки співпраці у рамках реалізації Зеленої угоди. Очікуємо, що це також дозволить посилити взаємодію з ЄС у рамках існуючих та започаткувати роботу з новими "зеленими" та кліматичними фінансовими механізмами для України", - сказала Стефанішина.

Серед пріоритетних сфер для України у рамках Європейської зеленої угоди розглядаються: підвищення енергоефективності економіки, справедлива трансформація вугільного сектору, розвиток відновлювальної та водневої енергетики, розбудова національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів, розвиток сталого сільського господарства, діджиталізації економіки, екологізація транспорту, наукова співпраця тощо.

Стефанішина зазначила, що залучення України до реалізації Європейського зеленого курсу повинно відбуватися через оновлення додатків до Угоди про асоціацію та зближення з політиками ЄС у сферах довкілля, енергетики, промислових питань та торгівлі. При цьому нові регулювання не повинні створювати перешкод для інтеграції українських виробників у промислові виробничі ланцюги ЄС, торгівля має розвиватися відповідно до спільних зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію та Світової організації торгівлі.

Крім того, оскільки досягнення амбітних цілей Європейського зеленого курсу щодо кліматично нейтрального європейського континенту, де мінімізовано використання викопного палива, потребує спільних зусиль різних країн, то фінансування також має відбуватися на взаємній основі.

Фото: КМУ