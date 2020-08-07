Нафта дешевшає попри оптимістичні дані про ринок праці США
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість жовтневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 7 серпня становить 44,95 долара за барель, що на 0,31% нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 6 серпня ці контракти подешевшали на 0,08 долара за барель (на 0,2%).
Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилися у ціні на 0,41%, до 41,79 долара за барель. Напередодні вартість цих контрактів зменшилася на 0,24 долара за барель (на 0,6%).
Це відбулося попри те, що в четвер інвестори оптимістично оцінили дані про ринок праці в США. Кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, на тижні, що завершився 1 серпня, скоротилася на 249 тис. і становила 1,186 млн осіб, що є мінімумом з початку пандемії коронавірусу, йдеться у звіті Міністерства праці США. "Економіка США, як видно, рухається в правильному напрямку, і це має позитивно вплинути на очікування нафтового попиту", - вважає старший ринковий аналітик компанії Oanda Едвард Мойя.
До того ж Ірак обіцяв скоротити видобуток у серпні на 400 тис. барелів на добу, щоб компенсувати перевиробництво в попередні три місяці, повідомляє агентство S& P Global Platts. Це позитивно вплине на співвідношення попиту й пропозиції на ринку.
Також на цьому тижні нафтовий ринок підтримували надії на досягнення згоди щодо нового пакету заходів підтримки економіки США, зниження запасів нафти в країні та падіння доларового індексу ICE Dollar нижче дворічного мінімуму, зазначає аналітик сировинного ринку ING Уоррен Паттерсон.