Нафта дешевшає попри оптимістичні дані про ринок праці США

Ціни на нафту еталонних марок знижуються у п'ятницю, при тому, що інвестори позитивно оцінили дані про ринок праці у США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 7 серпня становить 44,95 долара за барель, що на 0,31% нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 6 серпня ці контракти подешевшали на 0,08 долара за барель (на 0,2%).

Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилися у ціні на 0,41%, до 41,79 долара за барель. Напередодні вартість цих контрактів зменшилася на 0,24 долара за барель (на 0,6%).

Це відбулося попри те, що в четвер інвестори оптимістично оцінили дані про ринок праці в США. Кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, на тижні, що завершився 1 серпня, скоротилася на 249 тис. і становила 1,186 млн осіб, що є мінімумом з початку пандемії коронавірусу, йдеться у звіті Міністерства праці США. "Економіка США, як видно, рухається в правильному напрямку, і це має позитивно вплинути на очікування нафтового попиту", - вважає старший ринковий аналітик компанії Oanda Едвард Мойя.

До того ж Ірак обіцяв скоротити видобуток у серпні на 400 тис. барелів на добу, щоб компенсувати перевиробництво в попередні три місяці, повідомляє агентство S& P Global Platts. Це позитивно вплине на співвідношення попиту й пропозиції на ринку.

Також на цьому тижні нафтовий ринок підтримували надії на досягнення згоди щодо нового пакету заходів підтримки економіки США, зниження запасів нафти в країні та падіння доларового індексу ICE Dollar нижче дворічного мінімуму, зазначає аналітик сировинного ринку ING Уоррен Паттерсон.