За рік частка ВДЕ у структурі генерації зросла вдвічі — Укренерго

Станом на червень 2020 року частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у структурі виробництва електроенергії зросла вдвічі у порівнянні з червнем торік.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ПрАТ "НЕК Укренерго".

Такі результати в компанії пояснили інтенсивним введенням нових потужностей ВДЕ упродовж минулого та у першому півріччі цього року та зниженням рівня споживання.

"У результаті встановлена потужність ВДЕ зросла у 2 рази (з 2,9 ГВт у червні 2019 р. до 5,8 - у червні 2020 року). Таке зростання пояснюється законодавчо закріпленими економічними стимулами будівництва ВДЕ, зокрема, «зеленим» тарифом та гарантованим викупом державою електроенергії, виробленої з ВДЕ", - зауважили у пресслужбі.

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При цьому у структурі виробництва за результатами першого півріччя на 5% зменшилась частка ТЕС, а частки АЕС та інших видів генерації практично не змінилися.

Загальне виробництво в енергосистемі скоротилося на 8%, а споживання (нетто) – на майже 5% у порівнянні з першим півріччям минулого року.

Двома ключовими причинами зниження виробництва і споживання електроенергії у 2020 році в Укренерго назвали теплу зиму та введення у березні карантинних обмежень в Україні та у світі.

"Найбільше скорочення виробництва електроенергії у першому півріччі відбулося на АЕС (-7,7%), ТЕС (-24%) та ГЕС (-26,3%)", - зазначили в Укренерго.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році в Україні спостерігався значний приріст кількості виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). За даними НКРЕКП, станом на 1 липня 2019 року в Україні було 325 суб'єктів господарювання, що отримали ліцензії на право впровадження господарської діяльності з виробництва електроенергії. Станом на 31 грудня таких було вже 867.

У квітні 2020 року Міністерство енергетики та захисту довкілля України запропонувало новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 рік. Енергобаланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії атомною, гідро- та тепловою генерацією. Згідно з документом, прогнозне виробництво електроенергії атомними електростанціями скорочено на 7 млрд кВт-год (на 8,6%) - до 73,7 млрд кВт-год.