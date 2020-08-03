Україна скоротила імпорт електроенергії за І півріччі у 30 разів

Імпорт електроенергії з України за січень-червень 2020 року у порівнянні з попереднім роком скоротився у 30 разів, експорт - у 6,8 раза.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ПрАТ "НЕК Укренерго".

"Імпорт електроенергії у першому півріччі 2020 р. скоротився у 30 разів з 560 млн кВт-год до 18,9 млн кВт-год. Експорт електроенергії, починаючи з січня до березня 2020 року, збільшувався щомісяця приблизно на 5%. Однак уже у квітні обсяг експорту різко зменшився і до кінця І півріччя скоротився в 6,8 раза", - деталізували в Укренерго.

У компанії пояснили, що основними причинами скорочення експорту/імпорту електроенергії з березня стало зниження попиту в сусідніх країнах через карантинні обмеження, а також необхідність обмеження імпорту в Україну через зниження внутрішнього споживання і для забезпечення операційної безпеки енергосистеми.

Як повідомляв Укрінформ, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, що був дозволений з вересня минулого року, коштував Україні 5 млрд грн, а також 1,5 млн тонн вітчизняного вугілля, що лишилося незатребуваним. Про це сказала в середині травня в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець.

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У квітні цього року Міністерство енергетики та захисту довкілля України запропонувало новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 рік. Енергобаланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії атомною, гідро- та тепловою генерацією. Згідно з документом, прогнозне виробництво електроенергії атомними електростанціями скорочено на 7 млрд кВт-год (на 8,6%) - до 73,7 млрд кВт-год.