Шмигаль вимагає термінових рішень для балансу на ринку електроенергії

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), якнайшвидше прийняти необхідні рішення для збалансування ринку електроенергії в Україні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), якнайшвидше прийняти необхідні рішення для збалансування ринку електроенергії в Україні.

Про це він заявив під час засідання Антикризового енергетичного штабу, на якому були присутні в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, народні депутати, керівництво НКРЕКП, НАЕК «Енергоатом», ДП «Енергоринок», НЕК «Укренерго», ДП «Оператор ринку» та інші представники енергетичної галузі, повідомляється на Урядовому порталі.

«Шмигаль звернувся до НКРЕКП, щоб регулятор терміново ухвалив рішення для збалансування ринку електроенергії та його подальшої ефективної роботи», - йдеться повідомленні.

За словами Прем’єр-міністра, уряд цікавить збалансування як ринку в цілому, так і окремих його елементів, зокрема «Енергоатома» та «Гарантованого покупця».

«Роль НКРЕКП на сьогодні в цьому процесі є вирішальною. Ми звертаємося до регулятора ринку, щоб прискорити процес всіх розрахунків. Міністерство енергетики буде всіляко сприяти та підтримувати такі процеси», - підкреслив очільник уряду.

Зазначається, що за результатами роботи штабу також доручено провести окремі робочі зустрічі з НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Центренерго» та іншими енергетичними компаніями щодо питань фінансової стабілізації, виконання прогнозного балансу, своєчасного розрахунку за вугілля.

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Як повідомлялося, за даними Міненерго, енергетична галузь України на сьогодні перебуває в системній кризі, яка проявляється у фізичній і фінансовій розбалансованості. Фізична розбалансованість виникла, зокрема, через: зменшення споживання електроенергії з жовтня минулого року внаслідок теплої зими і карантинних заходів; імпорт електроенергії з Білорусі і Росії; накопичення на складах шахт і ТЕС надмірної кількості вугілля, на яке нема попиту; зростання генерації з ВДЕ з негарантованим графіком виробництва електроенергії, що створює значні ризики для роботи енергетичної системи.

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Фінансова розбалансованість, як заявляли в профільному міністерстві, виникла через надлишковий обсяг електроенергії та штучні адміністративні обмеження, що спотворило ціноутворення на ринку електричної енергії та спричинило збиткову роботу енергогенеруючих підприємств.