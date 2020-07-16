У Миколаєві просять врегулювати ситуацію із боргами теплогенеруючих компаній

Депутати Миколаївської міської ради просять Президента, Прем’єр-міністра, Голову Верховної Ради та голову НКРЕКП затвердити необхідний пакет документів для отримання теплогенеруючими підприємствами компенсації боргів, які виникли через економічно необґрунтований тариф на послуги з розподілу природного газу.

Відповідне звернення було прийнято 16 липня на сесії міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З 1 січня 2020 року вступили в дію нові тарифи на транспортування газу, водночас тариф на опалення не змінився. Внаслідок цього миколаївські енергогенеруючі компанії опинилися в скрутному становищі: заборгованість перед АТ «Миколаївгаз» на кінець року складе 35 млн грн з боку ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» та 42 млн грн з боку ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», - сказав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, у обох підприємств сформувалася заборгованість, яку вони не могли сплатити через недосконалість законодавчої бази. А, відтак, початок опалювального сезону може бути під загрозою, бо «газівники не постачатимуть паливо при наявності заборгованості".

«Ми звертаємось до керівництва держави з проханням щодо включення витрат на покриття втрат на послуги розподілу газу при перегляді діючої структури тарифів на теплову енергію», - поінформував мер.

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Також одним з можливих шляхів вирішення сплати нарахувань за послуги з розподілу газу для теплопостачальних підприємств є компенсація цих витрат із державного бюджету за рахунок різниці в тарифах.