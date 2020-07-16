У Миколаєві через економічно необґрунтований тариф опалювальний сезон опинився під загрозою зриву.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«У Миколаєві опалювальний сезон опинився під загрозою зриву. У зв’язку з економічно необґрунтованим тарифом у головних енергогенеруючих компаній Миколаєва – ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» виникли борги перед АТ «Миколаївгаз». Проблему можна вирішити лише на державному рівні», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що через зміни в законодавстві виникли деякі проблеми. Це сталося 1 січня, коли було переглянуто нормативні документи, що стосуються розподілу газу, було переглянуто тариф, однак для теплових компаній цього не зробили. За словами керівника ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінова, 1 січня змінився тариф на транспортування газу – НКРЕКП збільшило його майже в двічі.

Внаслідок цього станом на липень «Миколаївоблтеплоенерго» за розподіл газу заборгувало 15,5 млн грн, а «Миколаївська ТЕЦ» - 21 млн грн. Газівники ж заявили, що нормативні документи не дозволяють постачати газ при наявності боргів.

Проблему можна розв’язати лише на державному рівні - власними силами місто не може її вирішити.