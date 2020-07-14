Борги виробників тепла ставлять під загрозу початок опалювального сезону - Нафтогаз

"НАК Нафтогаз України" відновив публікацію переліку виробників тепла, які не розраховуються за газ, поставлений на пільгових умовах (ПСО). Нині в переліку 109 підприємств.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"НАК «Нафтогаз України» інформує про виробників тепла, які не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО). <...> Наразі перелік включає 109 боржників при загальній кількості тепловиробників в Україні (на момент завершення минулого опалювального сезону) в 1316 підприємств", - ідеться в повідомленні.

У Нафтогазі нагадали, що неналежні розрахунки за газ створюють загрозу для постачання тепла споживачам в опалювальний період, що є абсолютно неприпустимим.

Інформація містить, зокрема, дані про рівень заборгованості кожного підприємства та мінімальну суму, сплата якої тепловиробником дозволить йому отримувати газ на умовах ПСО. Мешканці кожної області можуть перевірити, чи не входить місцеве підприємство до числа боржників.

Крім того, Нафтогаз надав перелік підприємств, які мають заборгованість за договорами про реструктуризацію боргу, укладеними з Нафтогазом на виконання Закону України від 3 листопада 2016 року №1730-VIII.

Як повідомлялось, урядова постанова №867 передбачає, що обов’язковими умовами постачання газу виробникам тепла є підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства або виконання хоча б однієї з умов: дотримання рівня розрахунків не нижче 90%; або укладення з Нафтогазом та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ; або погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіка погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.