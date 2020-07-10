Постачальника "останньої надії" має затвердити уряд - Нафтогаз

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" перемогла у конкурсі на постачальника "останньої надії", але це рішення ще має затвердити уряд.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу у Facebook.

"Наша Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" перемогла у конкурсі на постачальника "останньої надії" (ПОН). Такі результати відкритого конкурсу. Але це рішення ще має затвердити уряд", - йдеться у повідомленні.

"Нафтогаз" нагадує, що функціонування ПОН - обов'язкова умова для відкриття повноцінного конкурентного газового ринку для населення, адже ПОН є гарантом, що ніхто не залишиться без газу.

"Якщо клієнт (побутовий чи непобутовий) залишиться без постачальника газу, то ПОН "надасть притулок" такому споживачу на 60 днів. За цей період споживач має можливість знайти нового, постійного постачальника. Тобто Газопостачальна компанія, за умови затвердження Кабінетом міністрів України, стане страховкою, яка гарантуватиме доступ до газового ресурсу у зрозумілий та прозорий спосіб під час форс-мажорів", - зазначає Нафтогаз.

Механізм роботи ПОН іще буде доопрацьовуватись із регулятором ринку, але запровадження постачальника "останньої надії" - це вже передфінальний крок до вільного ринку газу для населення, вважають у Нафтогазі.

Як повідомляв Укрінформ, 10 липня у Міністерстві енергетики визначили постачальника "останньої надії" на ринку природного газу. Ним стало ТОВ "ГК "Нафтогаз України".

Загалом на конкурс подали свої пропозиції три компанії; одна з них не була допущена до конкурсу за рішенням комісії після детального розгляду документів.