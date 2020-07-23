Міненерго провело переговори щодо реструктуризації кредитів інвесторам у ВДЕ

Міністерство енергетики провело переговори з керівництвом державних банків та НБУ щодо реструктуризації кредитів, виданих державними банками на будівництво об'єктів енергетики з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

«Повне виконання Меморандуму про порозуміння між Урядом та інвесторами у галузь ВДЕ дозволить стабілізувати галузь і без ускладнень провести реструктуризацію кредитів, виданих державними банками на будівництво об'єктів відновлюваної енергетики. Про це йшлося у рамках наради за участі голови Національного банку України Кирила Шевченка, в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, керівників держбанків та інвесторів у ВДЕ», - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на те, що значна частина об’єктів альтернативної енергетики в Україні була побудована інвесторами з використанням кредитних коштів, в тому числі наданих державними банками, міністерство провело попередню роботу з держбанками та Нацбанком щодо прийнятності пропонованих умов добровільної реструктуризації "зелених" тарифів в рамках кредитних програм, за якими були надані відповідні позики, зазначила Буславець.

У Міненерго вважають, що прийняття урядового закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" – це компроміс, який дозволить і позичальникам, і банкам зберегти фінансову стабільність, пролонгувавши, за потреби, строки повернення наданих кредитів. Як підкреслили у міністерстві, ключовою умовою успішної реструктуризації кредитів інвесторам ВДЕ є гарантія своєчасної оплати за відпущену вже по зниженому тарифу електричну енергію, а також – виконання графіку погашення наявної заборгованості.

"Поточна оплата електроенергії, починаючи з наступного місяця, буде забезпечуватись, насамперед, за рахунок тарифу на передачу, який з 1 серпня 2020 року відповідно до рішення НКРЕКП становитиме 240,23 грн/МВт-год. Попередню заборгованість можливо буде погасити за допомогою нетарифних методів, в тому числі – залучення на пільгових умовах кредитних коштів європейських банків", - запевнила Буславець.

Ключовою умовою для залучення таких кредитів є стабілізація фінансового стану "Гарантованого покупця" для забезпечення поточних виплат.

"Міністерство разом з "Гарантованим покупцем" оперативно прорахує помісячний фінансовий баланс підприємства з урахуванням нового тарифу на передачу, норм прийнятого закону, нової моделі ПСО та очікуваних обсягів виробництва електричної енергії з альтернативних джерел. Тоді буде зрозуміла потреба в обсягах фінансових ресурсів для забезпечення своєчасної оплати за вироблену електричну енергію до кінця року та погашення частини накопиченої заборгованості. Очевидно, що вирішення цих питань неможливе без відповідних рішень регулятора, який має визначити джерела покриття дефіциту "Гарантованого покупця", що виникне, в тому числі через внесені до другого читання поправки", – відзначила Буславець.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії". На думку Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, цей документ закріплює ключові положення урядового меморандуму з виробниками "зеленої" енергетики, він дозволить зменшити енерготарифи для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій – на 7,5%, що надасть можливість державі та всім українцям заощаджувати майже 7 млрд грн щорічно. А до 2030 року меморандум дозволить зменшити об’єм виплат "зеленій" генерації приблизно на 2 млрд євро.

Також повідомлялося, що 10 червня Кабінет міністрів підписав меморандум з виробниками електроенергії з ВДЕ, які погодились зменшити тарифи. Документ, що називається «Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики», підписали Денис Шмигаль, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, відповідальні особи європейсько-українського енергетичного агентства та української вітроенергетичної асоціації. Ця угода, зокрема передбачає, що українська влада бере зобов’язання визначити та затвердити річні квоти підтримки "зеленої" енергетики та забезпечує проведення аукціонів з розподілу таких квот. Також виробники погодилися скорегувати строки введення в експлуатацію нових об’єктів за «зеленим» тарифом. Так, з 1 серпня 2020 року нові сонячні електростанції потужністю понад 1 МВт зможуть бути введені в експлуатацію з отриманням державної підтримки тільки шляхом участі в аукціонах.

Гарантований покупець електричної енергії (згідно із законом «Про ринок електричної енергії») – суб'єкт господарювання, що зобов'язаний купувати електричну енергію у виробників, яким встановлено "зелений" тариф.