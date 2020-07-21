Україна економитиме щорічно 7 мільярдів завдяки зміні умов підтримки ВДЕ - Шмигаль

Україна економитиме щорічно 7 мільярдів завдяки зміні умов підтримки ВДЕ - Шмигаль

Укрінформ
Законопроєкт №3658, який закріплює ключові положення урядового меморандуму з виробниками "зеленої" енергетики, дозволить економити щорічно 7 млрд грн.

Про це написав у Facebook Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Верховна Рада підтримала законопроєкт №3658, який закріплює ключові положення урядового меморандуму з виробниками "зеленої" енергетики. Це справді компромісне рішення, яке дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій – на 7,5%", - написав прем'єр.

За його словами, держава та всі українці заощадять майже 7 млрд грн щорічно.

"До 2030 року меморандум дозволить зменшити об’єм виплат "зеленій" генерації приблизно на 2 млрд євро. Така спільна робота уряду з парламентом дасть можливість гарантувати енергетичну безпеку країни, захистити права інвесторів та уникнути підвищення тарифів для людей", - додав Шмигаль.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні парламент схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" з реєстраційним номером 3658.

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