Наглядова рада призначила Кудрицького головою правління Укренерго

В. о. керівника Укренерго Володимир Кудрицький обраний за конкурсом і призначений на посаду голови правління.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Укрінформ.

"Наглядова рада ПрАТ "НЕК Укренерго" інформує, що 2 серпня 2020 р. на позачерговому засіданні в результаті конкурсу обрала та призначила Володимира Кудрицького на позицію голови правління Компанії", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що наприкінці 2019 року наглядова рада затвердила вимоги до посади голови правління Укренерго та обрала міжнародну компанію – консультанта з підбору персоналу для управління процесом відбору.

Зазначається, що результатами "напруженого та ретельного" відбору наглядова рада обрала та призначила Кудрицького як найбільш відповідного вимогам кандидата на посаду.

Читайте також: Міжнародний арбітраж почав розгляд справи про втрату активів Укренерго у Криму

З вересня 2019 року Кудрицький обіймав посаду першого заступника голови правління, а з кінця лютого 2020 року виконував обов’язки керівника Укренерго. У компанію прийшов у 2016 році, займав пост заступника директора з інвестицій.

Раніше Кудрицький працював директором з розвитку ПАТ "Укртранснафта", був операційним менеджером та директором з внутрішнього аудиту у провідних міжнародних та українських компаніях: MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton. Отримав освіту з міжнародної економіки в Київському національному економічному університеті, є членом асоціації присяжних бухгалтерів Великобританії (АССА), а також сертифікованим внутрішнім аудитором Інституту внутрішніх аудиторів США (СІА).