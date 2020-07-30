Шмигаль пообіцяв продовжувати реформу корпоративного управління

Кабінет міністрів зацікавлений в успішному завершенні реформи щодо покращення управління підприємствами державного сектору економіки.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на робочій зустрічі в режимі відеоконференції з членами Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, повідомляється на Урядовому порталі.

«Ми робили і будемо робити всі кроки стосовно продовження тих успіхів, які вже досягнуті у реалізації цієї реформи. Від уряду, від Президента та від профільних міністрів є бажання продовжувати цю реформу», - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що 29 липня вийшло урядове доручення з підготовки та приведення 15 найбільших державних підприємств до стандартів ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку).

Він також прокоментував питання щодо ситуації із заробітними платами для керівників та членів наглядових рад державних підприємств.

«Верховна Рада ще у квітні прийняла рішення, яким обмежила заробітні плати для чиновників всіх рівнів, а також для членів наглядових рад у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Таке рішення прийнято на весь період карантину. В уряду немає повноважень скасовувати закон. В уряду немає можливості припинити карантин, адже відбувається зростання кількості захворювань та розгортання епідемії», - відзначив Шмигаль.

Зазначається, що участь у зустрічі взяли голова Комітету Джейсон Пеллмар, керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, бізнес-омбудсмен України Марчін Свєнчицький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді.

Як повідомлялося, реформа корпоративного управління передбачає, зокрема, усунення політичного втручання в управління компанією; утворення наглядової ради із більшістю незалежних директорів; наділення наглядової ради необхідним обсягом повноважень, що включає затвердження стратегії, фінансових планів, призначення виконавчого органу; побудову ефективної системи внутрішнього контролю, яка має замінити існуючі неефективні державні контролі.