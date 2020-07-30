Шмигаль пообіцяв продовжувати реформу корпоративного управління

Шмигаль пообіцяв продовжувати реформу корпоративного управління

Укрінформ
Кабінет міністрів зацікавлений в успішному завершенні реформи щодо покращення управління підприємствами державного сектору економіки.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на робочій зустрічі в режимі відеоконференції з членами Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, повідомляється на Урядовому порталі.

«Ми робили і будемо робити всі кроки стосовно продовження тих успіхів, які вже досягнуті у реалізації цієї реформи. Від уряду, від Президента та від профільних міністрів є бажання продовжувати цю реформу», - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що 29 липня вийшло урядове доручення з підготовки та приведення 15 найбільших державних підприємств до стандартів ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку).

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Він також прокоментував питання щодо ситуації із заробітними платами для керівників та членів наглядових рад державних підприємств.

«Верховна Рада ще у квітні прийняла рішення, яким обмежила заробітні плати для чиновників всіх рівнів, а також для членів наглядових рад у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Таке рішення прийнято на весь період карантину. В уряду немає повноважень скасовувати закон. В уряду немає можливості припинити карантин, адже відбувається зростання кількості захворювань та розгортання епідемії», - відзначив Шмигаль.

Зазначається, що участь у зустрічі взяли голова Комітету Джейсон Пеллмар, керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, бізнес-омбудсмен України Марчін Свєнчицький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді.

Як повідомлялося, реформа корпоративного управління передбачає, зокрема, усунення політичного втручання в управління компанією; утворення наглядової ради із більшістю незалежних директорів; наділення наглядової ради необхідним обсягом повноважень, що включає затвердження стратегії, фінансових планів, призначення виконавчого органу; побудову ефективної системи внутрішнього контролю, яка має замінити існуючі неефективні державні контролі.

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