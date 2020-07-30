Уряд визначив держпідприємства, на яких запровадять управління за стандартами ОЕСР

Уряд ухвалив рішення про запровадження корпоративного управління за стандартами ОЕСР на 15 найбільших держпідприємствах. Раніше йшлося лише про 10 підприємств.

Про це сказала заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді, виступаючи у панельній дискусії на Ukrainian Corporate Governance Online Forum, повідомляє пресслужба міністерства.

“Маю добру новину: сьогодні (29 липня - ред.) на засіданні Уряду було прийнято протокольне рішення приведення 15 найбільших державних підприємств до стандартів ОЕСР, а саме Керівних принципів щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності. Серед таких підприємств, на додачу до вже оголошених десяти, Уряд сьогодні визначив, зокрема, Оператора ГТС; ДАК «Автомобільні дороги України»; ПАТ «Аграрний фонд»; Поліграфкомбінат «Україна»; ДП «Украерорух» ”,- повідомила Панаіотіді.

Пресслужба інформує, що на форумі відбулась панельна дискусія, присвячена корпоративному управлінню у державних компаніях. Перспективи та актуальні проблеми реформи корпоративного управління державних підприємств заступник міністра обговорила з головою виконкому Ради реформ Михайломом Саакашвілі, гендиректором Укроборонпрому Айварасом Абромавичусом, в. о. голови правління НЕК “Укренерго” Володимиром Кудрицьким, головою правління НАК “Нафтогаз” України Андрієм Коболєвим.

Панаіотіді зазначила, що рух із впровадження корпоративної реформи триває. Якісні зміни у функціонуванні державного сектору економіки важливі для створення більш ефективних, прибуткових та інвестиційно привабливих державних підприємств.

Найближчим часом уряд погодить перелік компаній, які будуть передані для приватизації, додала заступник міністра.

Переглянути трансляцію панельних дискусій можна за посиланням.

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Як повідомлялось, нову редакцію інструменту ОЕСР "Керівні принципи корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності" ухвалено 2019 року. Документ пропонує міжнародно узгоджений базовий орієнтир, що допомагає органам державної влади оцінювати та вдосконалювати виконання наданих їм функцій держави-власника на держпідприємствах.

Керівні принципи, зокрема, спрямовані на підвищення рівня ефективності та прозорості в державному секторі, а також створення рівних умов функціонування приватних і державних підприємств.