Експорт зернових збільшився на 13,5%

Україна у 2019/2020 маркетинговому році (МР) експортувала 57,2 млн тонн зернових, зернобобових і борошна, що на 13,5 % більше порівняно із 1018/2019 МР.

Про це повідомив Інститут аграрної економіки (ІАЕ).

«За підсумками 2019/20 маркетингового року Україна черговий раз оновила рекорд експорту зернових, здійснивши поставки у 57,2 млн тонн зернових, зернобобових і борошна на світовий ринок. Цей результат на 13,5 % перевищив рекордні показники 2018/2019 маркетингового року, коли на світовий ринок було поставлено 50,4 млн тонн вітчизняного збіжжя», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у минулому маркетинговому році (липень 2019 року – червень 2020 року) було експортовано 30,3 млн тонн кукурудзи, 20,5 млн тонн пшениці, 5,1 млн тонн ячменю.

За січень-червень 2020 року експорт вітчизняних зернових становив 25,5 млн тонн, принісши виручку майже на рівні відповідного періоду 2019 року – близько 4,5 млрд доларів. У I півріччі 2020 року за кордон було продано 5,6 млн тонн пшениці на 1,1 млрд доларів, 18,5 млн тонн кукурудзи на 3,1 млрд доларів, 1,3 млн тонн ячменю на 0,2 млрд доларів.

Характерною рисою січня-червня 2020 року стало оновлення головних імпортерів українського збіжжя у порівнянні з аналогічним періодом минулого року: у цьому переліку з’явились Південна Корея і Бангладеш.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Державної фіскальної служби, за результатами 2018/2019 МР на зовнішні ринки поставлено рекордні 50,4 млн тонн зернових, зернобобових та борошна, що на 9,5 млн тонн більше, ніж у попередньому маркетинговому році.