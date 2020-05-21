Експерти прогнозують, що за п'ять років Україна збиратиме 113 мільйонів тонн зерна

За прогнозами Української зернової асоціації (УЗА), через 5 років в Україні вирощуватимуть близько 113 млн тонн зерна.

Про це сказав президент УЗА Микола Горбачьов під час круглого столу, який провело АТ "Укрзалізниця" для бізнесу, повідомляє пресслужба Асоціації у Facebook.

“Ми зараз вирощуємо 98 мільйонів тонн зерна, а, за нашими прогнозами, через 5 років це буде вже 113 млн тонн зерна. При цьому внутрішнє споживання падає, тому ми будемо більше й більше експортувати”, – заявив Горбачьов.

Він наголосив, що 70% зерна на експорт транспортується залізницею. Очікується, що за результатами 2019/2020 маркетингового року (закінчується 30 червня) буде експортовано 60 млн тонн зерна.

В УЗА нагадали, що раніше Горбачьов детально інформував про проблеми та очікування аграріїв від Укрзалізниці. Зокрема, на його думку, залізничники мають вирішити проблему дефіциту тяги, завдяки допуску приватної тяги до залізничної інфраструктури, зрівняти тарифи, скасувати інститут малодіяльних станцій, компенсувавши їхню підтримку за рахунок скасування податку на землю для перевізника.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Державної митної служби, станом на 15 травня Україна у 2019/2020 маркетинговому році (розпочався 1 липня) експортувала 52,45 млн тонн зерна та зернобобових, що на 18,4% більше, ніж на цю дату в попередньому маркетинговому році.