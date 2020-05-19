Цьогорічна посівна заклала всі передумови для врожаю - радник Президента

Радник Президента України з питань економіки Олег Устенко заявив, що посівна цього року пройшла у штатному режимі, нею закладено всі передумови для врожаю.

Про це він сказав під час третьої зустрічі з представниками агропромислового комплексу щодо питань продовольчої безпеки України в умовах карантинних заходів, повідомляється на сайті глави держави.

Зокрема, Устенко констатував, що цьогорічна посівна, яку обговорювали на попередній зустрічі, пройшла у штатному режимі.

«На тлі надзвичайної ситуації вдалося забезпечити всіма необхідними ресурсами (пальне, добрива, техніка) українські агропідприємства у повному обсязі. Сьогодні досягнуто головної мети – закладено всі передумови для врожаю-2020», – сказав він.

Аграрії звернули увагу на те, що на тлі економічних проблем через епідемію коронавірусу загострюється питання фінансових ресурсів для фермерських господарств. Також викликає занепокоєння загибель близько 5-8% озимих посівів. Найбільші втрати, за інформацією представників АПК, в Одеській області, де загинула майже половина посівів.

На думку аграріїв, Україні варто звернутися до деяких практик стимулювання національного виробництва сільгосптехніки та мінеральних добрив.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький зазначив, що наразі розробляється механізм компенсації за кредитними ставками для аграріїв.

Уповноважений Президента України із земельних питань Роман Лещенко анонсував законопроєкт щодо оподаткування землі.

У зустрічі також взяли участь заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський та представники профільних асоціацій.